UEFA Ülke puanı sıralaması güncellendi - Beşiktaş kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: Türkiye, ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Beşiktaş ve Fenerbahçe mücadelelerinin ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. Beşiktaş, Lyon deplasmanında kazanırken Fenerbahçe ise Manchester United mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Konferans Ligi’nde mücadele eden Başakşehir ise Celje deplasmanından mağlubiyetle döndü. Temsilcilerimiz 2024-2025 sezonunda ülke puanına 4.700 puanlık katkı yaptı. Peki Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, ülke puanı sıralamasında son durum…

UEFA Ülke puanı sıralaması, temsilcilerimizin maçları sonrası gündeme geldi. Ülke puanı sıralamasında zirvede İngiltere bulunurken Türkiye ise Avusturya, Norveç, Çekya, Belçika gibi ülkelerle rekabet ediyor. Geçtiğimiz sezon temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla ülke puanı sıralamasında 3 basamak birden yükselmiştik. Yeni sezonda ise Çekya takımları yaptığı atakla dikkat çekti. Danimarka, Norveç, Çekya, Polonya gibi ülkeler puan sıralamasında yükselişe geçti. Ülke puanı sıralaması, önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarında mücadele edecek takım sayısı ve ön eleme sayısı belirlenirken doğrudan etkili oluyor. İşte, güncel ülke puanı sıralamasında son durum…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye, topladığı 38..300 puanla 10. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, Manchester United’ı konuk ettiği mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılırken Beşiktaş ise Lyon deplasmanında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçlarla ülke puanı sıralaması güncellendi.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

10- Türkiye 38.300

9 - Çekya 40.650

8-Belçika 46.400

7-Portekiz 53.416

6-Hollanda 57.400

5-Fransa 62.236

4-Almanya 74.660

3-İspanya 77.132

2-İtalya 82.356

1-İngiltere 93.732