UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Ülke puanı sıralaması, takımlarımızın Avrupa kupalarına katılacağı toplam sayının yanı sıra ön eleme sayısında da belirleyici oluyor. Galatasaray, Young Boys karşısında 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 2024-2025 sezonunda 4 takımla mücadele eden Türkiye, yeni sezonda 2.500 puan topladı. Çekya takımları ise topladığı 5.100 puanla büyük dikkat çekti. Türkiye, geçtiğimiz sezon aldığı sonuçların ardından 3 basamak birden yükselerek önemli yol kat etmişti. Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin gerisinde bulunan Norveç, İsrail, Avusturya, Danimarka, Yunanistan gibi takımlar yeni sezonda daha çok puan topladı. Ülkeler sıralamasında zirvede İngiltere bulunurken İtalya takibini sürdürüyor. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? İşte, güncel ülke puanı sıralaması…



ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM



Geçtiğimiz hafta play-off turlarında Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un ilk maçlarını oynadı. Temsilcilerimiz toplamda 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ülke puanına istedikleri katkıyı yapamadı.

Galatasaray ise rövanş karşılaşmasında Young Boys'a kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Çekya ekibi Sparta Prag ise Malmö karşısında 2-0 kazandı.



UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye, topladığı 36.100 puanla 10. basamakta bulunuyor. Çekya ise 38.650 puanla 9. sırada yer alıyor.



UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM



1- İNGİLTERE - 89.303



2-İTALYA - 79.168



3- İSPANYA - 74.132



4-ALMANYA - 71.785



5- FRANSA - 58.236



6- HOLLANDA - 54.733



7- PORTEKİZ - 49.916



8 - BELÇİKA - 44.200



9- ÇEKYA - 38.650



10- TÜRKİYE - 36.100



11- NORVEÇ - 31.500



ÜLKE PUANINDA NORVEÇ TEHLİKESİ



Yeni sezonda Norveç 2 takımla Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. 2024-2025 sezonunda Norveç takımları 3.625 puan toplarken genel puanını 31.500 yaptı ve Türkiye’ye bir adım daha yaklaştı.