UEFA ülke puanı sıralamasında yeni kural: 3 takımla Devler Ligi şansı

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu sezonki başarısı dikkat çekerken, Türkiye'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.

Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

Bu sezonki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye şu anda ilk sırada yer alıyor. Sıralama şöyle:

1- Türkiye (7.750 puan)

2- Belçika (4.800 puan)

3- Hollanda (4.600 puan)

4- Polonya (4.375 puan)

5- Danimarka (4.250 puan)

6- Almanya (4.214 puan)

7- Yunanistan (4.200 puan)

8- İtalya (4.142 puan)

9- İspanya (4.062 puan)

10- Portekiz (4.000 puan)