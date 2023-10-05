UEFA ülke puanı sıralamasında yeni kural: 3 takımla Devler Ligi şansı
UEFA ülke puanında bu sezonki sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye ilk sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki yerin korunması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı yer alabilir.
05/10/2023
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu sezonki başarısı dikkat çekerken, Türkiye'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu.
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.
Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.
Bu sezonki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye şu anda ilk sırada yer alıyor. Sıralama şöyle:
1- Türkiye (7.750 puan)
2- Belçika (4.800 puan)
3- Hollanda (4.600 puan)
4- Polonya (4.375 puan)
5- Danimarka (4.250 puan)
6- Almanya (4.214 puan)
7- Yunanistan (4.200 puan)
8- İtalya (4.142 puan)
9- İspanya (4.062 puan)
10- Portekiz (4.000 puan)