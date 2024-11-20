UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı
UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlarla grup müsabakaları tamamlandı. 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belli olacak.
20/11/2024
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz 14 puanla lider, Hırvatistan ise 8 puanla ikinci oldu. 2. Grup'ta 13 puana sahip ekiplerden Fransa lider, İtalya ise 2. sırada yer aldı. 3 Grup'u Almanya ilk sırada tamamlarken, Hollanda ikinci oldu. 4. Grup'ta ise son Avrupa Şampiyonu İspanya, 6 maçta 16 puan toplayarak grup lideri oldu. İspanya'yı 8 puanlı Danimarka takip etti.
UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.
22 Kasım'da yapılacak kuru çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.
Grupları üçüncü sırada tamamlayan ekipler, B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Eşleşmelerin kazananları yoluna A Ligi'nde devam edecek.
Oynanan müsabakaların ardından A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan Polonya, İsrail, Bosna Hersek ve İsviçre, B Ligi'ne düşen takımlar oldu.
A Milli Takım, play-off oynayacak
B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı. Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.
1. Grup'u Çekya, 2. Grup'u İngiltere, 3. Grup'u Norveç, 4. Grup'u ise Galler ilk sırada tamamlayarak A Ligi'ne çıkan takımlar oldu.
4 grupta son sırayı alan Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi'ne düşen takımlar oldu.
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekiplerle play-off oynayacak. Kazanan ekipler yoluna B Ligi'nde devam edecek.
C Ligi'nde de son maçlarla beraber B Ligi'ne yükselen ekipler belli oldu. 1. Grup'u ilk sırada tamamlayan İsveç, 3. Grup'un lideri Kuzey İrlanda ve 4. Grup'ta 16 puan toplayan Kuzey Makedonya, B Ligi'ne yükseldi. 2. Grup'ta Romanya-Kosova müsabakası yarıda kaldığı için grup maçları henüz tamamlanmadı. Kosova, deplasmanda 4 farklı galibiyet durumunda grubu lider tamamlayacak. Diğer sonuçlarda ise Romanya grubu ilk sırada bitirecek.
D Ligi'nde ise 1. Grup'ta San Marino, 2. Grup'ta Moldova, gruplarını ilk sırada tamamlamayı başardı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. maçların ardından oluşan puan durumları şu şekilde:
A Ligi 1. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Portekiz
|
6
|
4
|
2
|
0
|
13
|
5
|
8
|
14
|
Hırvatistan
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
8
|
0
|
8
|
İskoçya
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
8
|
-1
|
7
|
Polonya
|
6
|
1
|
1
|
4
|
9
|
16
|
-7
|
4
A Ligi 2. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Fransa
|
6
|
4
|
1
|
1
|
12
|
6
|
6
|
13
|
İtalya
|
6
|
4
|
1
|
1
|
13
|
8
|
5
|
13
|
Belçika
|
6
|
1
|
1
|
4
|
6
|
9
|
-3
|
4
|
İsrail
|
6
|
1
|
1
|
4
|
5
|
13
|
-8
|
4
A Ligi 3. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Almanya
|
6
|
4
|
2
|
0
|
18
|
4
|
14
|
14
|
Holllanda
|
6
|
2
|
3
|
1
|
13
|
7
|
6
|
9
|
Macaristan
|
6
|
1
|
3
|
2
|
4
|
11
|
-7
|
6
|
Bosna Hersek
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4
|
17
|
-13
|
2
A Ligi 4. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
İspanya
|
6
|
5
|
1
|
0
|
13
|
4
|
9
|
16
|
Danimarka
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7
|
5
|
2
|
8
|
Sırbistan
|
6
|
1
|
3
|
2
|
3
|
6
|
-3
|
6
|
İsviçre
|
6
|
0
|
2
|
4
|
6
|
14
|
-8
|
2
B Ligi 1. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Çekya
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9
|
8
|
1
|
11
|
Ukrayna
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
8
|
0
|
8
|
Gürcistan
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
6
|
1
|
7
|
Arnavutluk
|
6
|
2
|
1
|
3
|
4
|
6
|
-2
|
7
B Ligi 2. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
İngiltere
|
6
|
5
|
0
|
1
|
16
|
3
|
13
|
15
|
Yunanistan
|
6
|
5
|
0
|
1
|
11
|
4
|
7
|
15
|
İrlanda Cumhuriyeti
|
6
|
2
|
0
|
4
|
3
|
12
|
-9
|
6
|
Finlandiya
|
6
|
0
|
0
|
6
|
2
|
13
|
-11
|
0
B Ligi 3. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Norveç
|
6
|
4
|
1
|
1
|
15
|
7
|
8
|
13
|
Avusturya
|
6
|
3
|
2
|
1
|
14
|
5
|
9
|
11
|
Slovenya
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7
|
9
|
-2
|
8
|
Kazakistan
|
6
|
0
|
1
|
5
|
0
|
15
|
-15
|
1
B Ligi 4. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Galler
|
6
|
3
|
3
|
0
|
9
|
4
|
5
|
12
|
Türkiye
|
6
|
3
|
2
|
1
|
9
|
6
|
3
|
11
|
İzlanda
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10
|
13
|
-3
|
7
|
Karadağ
|
6
|
1
|
0
|
5
|
4
|
9
|
-5
|
3
C Ligi 1. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
İsveç
|
6
|
5
|
1
|
0
|
19
|
4
|
15
|
16
|
Slovakya
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10
|
5
|
5
|
13
|
Estonya
|
6
|
1
|
1
|
4
|
3
|
9
|
-6
|
4
|
Azerbaycan
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3
|
17
|
-14
|
1
C Ligi 2. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Romanya
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15
|
3
|
12
|
15
|
Kosova
|
5
|
4
|
0
|
1
|
10
|
4
|
6
|
12
|
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
|
6
|
2
|
0
|
4
|
4
|
15
|
-11
|
6
|
Litvanya
|
6
|
0
|
0
|
6
|
4
|
11
|
-7
|
0
C Ligi 3. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Kuzey İrlanda
|
6
|
3
|
2
|
1
|
11
|
3
|
8
|
11
|
Bulgaristan
|
6
|
2
|
3
|
1
|
3
|
6
|
-3
|
9
|
Belarus
|
6
|
1
|
4
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
7
|
Lüksemburg
|
6
|
0
|
3
|
3
|
3
|
7
|
-4
|
3
C Ligi 4. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Kuzey Makedonya
|
6
|
5
|
1
|
0
|
10
|
1
|
9
|
16
|
Ermenistan
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8
|
9
|
-1
|
7
|
Faroe Adaları
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5
|
6
|
-1
|
6
|
Letonya
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
11
|
-7
|
4
D Ligi 1. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
San Marino
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5
|
3
|
2
|
7
|
Cebelitarık
|
4
|
1
|
3
|
0
|
4
|
3
|
1
|
6
|
Liechtenstein
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3
|
6
|
-3
|
2
D Ligi 2. Grup
|
TAKIM
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
Moldova
|
4
|
3
|
0
|
1
|
5
|
1
|
4
|
9
|
Malta
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
7
|
Andorra
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0
|
4
|
-4
|
1