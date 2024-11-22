UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.
22/11/2024
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
Kurada A Ligi'nin çeyrek ve muhtemel yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
A Ligi çeyrek final
Danimarka-Portekiz
Hollanda-İspanya
Hırvatistan-Fransa
İtalya-Almanya
A Ligi muhtemel yarı final:
Hollanda-İspanya/Hırvatistan-Fransa
İtalya-Almanya/Danimarka-Portekiz
A/B play-off eşleşmeleri
Türkiye-Macaristan
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya
B/C play-off eşleşmeleri:
Kosova-İzlanda
Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan-Gürcistan
Slovakya-Slovenya
C/D play-off eşleşmeleri:
Cebelitarık-Letonya
Malta-Lüksemburg22/11/2024 14:10