UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi bugün yapılacak. C Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, 1. torbada yer alacak. Kura çekimi saat 20:00'den itibaren trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

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16/12/2021

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UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak.

Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

Türkiye 1. torbadan katılacak

Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlardan Kazakistan ile Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi ile Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak play-out maçlarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki ekip kesinleşecek.

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

Uluslar Ligi'nde diğer ligler ve torbalar ise şöyle:

A Ligi

1. torba 

2. torba

3. torba

4. torba

Fransa

Portekiz

İngiltere

Galler

İspanya

Hollanda

Polonya

Avusturya

İtalya

Danimarka 

İsviçre

Çekya

Belçika

Almanya

Hırvatistan 

Macaristan

B Ligi

1. torba

2. torba

3. torba

4. torba

Ukrayna

Finlandiya 

İsrail

Slovenya

İsveç

Norveç

Romanya

Karadağ

Bosna Hersek 

İskoçya

Sırbistan

Arnavutluk

İzlanda

Rusya

İrlanda Cumhuriyeti 

Ermenistan

D Ligi

1. torba

2. torba

Kazakistan - Moldova

Letonya

Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya 

San Marino

Lihtenştayn

Andorra

Malta

 

 

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar

Tarih

1 ve 2. maçlar

2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar

8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar

22-27 Eylül 2022

Yarı finaller

14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı 

18 Haziran 2023

Play-out maçları

21-23 ve 24-26 Mart 2024
16/12/2021 11:30
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TAGS: UEFA Uluslar Ligi
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