UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off ve Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki önemli organizasyonunda toplam 12 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
19/03/2025
2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde play-off ve çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki önemli organizasyonunda toplam 12 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
Türkiye, Macaristan'ı Ağırlıyor
A Ligi'ne yükselme mücadelesi veren A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turu ilk maçında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Bu kritik karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü oynanacak.
Kazananlar Yükseliyor, Kaybedenler Lig Düşüyor
A/B play-off turunda galip gelen ekipler A Ligi'ne yükselirken, kaybedenler B Ligi'nde yoluna devam edecek. B/C play-off eşleşmelerinde ise kazananlar B Ligi'ne çıkarken, kaybedenler C Ligi'nde kalacak.
UEFA Uluslar Ligi Play-Off ve Çeyrek Final Programı (TSİ)
A/B Play-Off Maçları
20.00 | Türkiye - Macaristan
22.45 | Avusturya - Sırbistan
22.45 | Ukrayna - Belçika
22.45 | Yunanistan - İskoçya
B/C Play-Off Maçları
20.00 | Ermenistan - Gürcistan
22.45 | Bulgaristan - İrlanda
22.45 | Kosova - İzlanda
22.45 | Slovakya - Slovenya
Çeyrek Final İlk Maçları
22.45 | Danimarka - Portekiz
22.45 | Hırvatistan - Fransa
22.45 | Hollanda - İspanya
22.45 | İtalya - Almanya
Hollanda ile İspanya arasındaki eşleşmeyi kazanan ekip, Türkiye, Gürcistan ve Bulgaristan’ın bulunduğu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'na dahil olacak.
Rövanş maçlarının ardından çeyrek finali geçen 4 takım, Haziran 2025’te UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.