UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

UEFA Uluslar Liginde final heyecanı yaşandı. TRTSPOR'dan yayımlanan maçta Fransa, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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11/10/2021

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UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'daki karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.

Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.

Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.

UEFA Uluslar Ligi finalinin en iyi oyuncusu Karim Benzema seçildi.

11/10/2021 10:59
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TAGS: UEFA Uluslar Ligi, fransa, ı UEFA Uluslar Ligi, italya
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