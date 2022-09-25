UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta heyecanı
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta bugün başlayacak. İşte son haftanın programı...
25/09/2022
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta maçları 25-27 Eylül tarihlerinde oynanacak.
C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bugün saat 21.45'te Faroe Adaları'na konuk olacak.
UEFA Uluslar Ligi 6. hafta programı (TSİ) şöyle:
25 EYLÜL PAZAR
A Ligi
1. Grup:
21.45 Danimarka-Fransa
21.45 Avusturya-Hırvatistan
4. Grup:
21.45 Galler-Polonya
21.45 Hollanda-Belçika
C Ligi
1. Grup:
21.45 Lüksemburg-Litvanya
21.45 Faroe Adaları-Türkiye
3. Grup:
19.00 Azerbaycan-Kazakistan
19.00 Slovakya-Belarus
D Ligi
1. Grup:
16.00 Moldova-Lihtenştayn
16.00 Andorra-Letonya
26 EYLÜL PAZARTESİ
A Ligi
3. Grup:
21.45 İngiltere-Almanya
21.45 Macaristan-İtalya
B Ligi
3. Grup:
21.45 Karadağ-Finlandiya
21.45 Romanya-Bosna Hersek
C Ligi
4. Grup:
21.45 Kuzey Makedonya-Bulgaristan
21.45 Cebelitarık-Gürcistan
D Ligi
2. Grup:
21.45 San Marino-Estonya
27 EYLÜL SALI
A Ligi
2. Grup:
21.45 İsviçre-Çekya
21.45 Portekiz-İspanya
B Ligi
1. Grup:
21.45 Ukrayna-İskoçya
21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan
2. Grup:
21.45 Arnavutluk-İzlanda
4 .Grup:
21.45 İsveç-Slovenya
21.45 Norveç-Sırbistan
C Ligi
2. Grup:
21.45 Yunanistan-Kuzey İrlanda
21.45 Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi