UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta heyecanı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta bugün başlayacak. İşte son haftanın programı...

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25/09/2022

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UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta heyecanı

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta maçları 25-27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, bugün saat 21.45'te Faroe Adaları'na konuk olacak.

UEFA Uluslar Ligi 6. hafta programı (TSİ) şöyle:

25 EYLÜL PAZAR

A Ligi

1. Grup:

21.45 Danimarka-Fransa

21.45 Avusturya-Hırvatistan

4. Grup:

21.45 Galler-Polonya

21.45 Hollanda-Belçika

C Ligi

1. Grup:

21.45 Lüksemburg-Litvanya

21.45 Faroe Adaları-Türkiye

3. Grup:

19.00 Azerbaycan-Kazakistan

19.00 Slovakya-Belarus

D Ligi

1. Grup:

16.00 Moldova-Lihtenştayn

16.00 Andorra-Letonya

26 EYLÜL PAZARTESİ

 A Ligi

3. Grup:

21.45 İngiltere-Almanya

21.45 Macaristan-İtalya

B Ligi

3. Grup:

21.45 Karadağ-Finlandiya

21.45 Romanya-Bosna Hersek

C Ligi

4. Grup:

21.45 Kuzey Makedonya-Bulgaristan

21.45 Cebelitarık-Gürcistan

D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

21.45 San Marino-Estonya

27 EYLÜL SALI

A Ligi

2. Grup:

21.45 İsviçre-Çekya

21.45 Portekiz-İspanya

B Ligi

1. Grup:

21.45 Ukrayna-İskoçya

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan

2. Grup:

21.45 Arnavutluk-İzlanda

4 .Grup:

21.45 İsveç-Slovenya

21.45 Norveç-Sırbistan

C Ligi

2. Grup:

21.45 Yunanistan-Kuzey İrlanda

21.45 Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi

25/09/2022 11:10
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TAGS: uefa
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