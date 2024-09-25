UEFA'dan 2027 finali için sürpriz hamle

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Milano Belediyesi tarafından yapılan tadilat işlemlerinin tamamlanması konusunda garanti alınamadığı için San Siro'dan alındığını açıkladı.

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25/09/2024

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UEFA'dan 2027 finali için sürpriz hamle

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Milano Belediyesi tarafından yapılan tadilat işlemlerinin tamamlanması konusunda garanti alınamadığı için San Siro'dan alındığını açıkladı.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için sürpriz hamle geldi. 

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Milano Belediyesi tarafından yapılan tadilat işlemlerinin tamamlanması konusunda garanti alınamadığı için San Siro'dan alındığını açıkladı.

Final maçının oynanacağı adres 2025'te açıklanacak. 

UEFA, bu sezonun Şampiyonlar Ligi finalini ise Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da oynatacak. 

25/09/2024 10:14
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TAGS: UEFA
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