UEFA'dan devasa yatırım: ''Durdurulumaz''

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kadın futboluna devasa yatırım yapmaya hazırlanıyor. UEFA bu yatırım için "Durdurulamaz" sloganını tercih etti.

ads ads ads ads
31/10/2024

ads
UEFA'dan devasa yatırım: ''Durdurulumaz''

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kadın futboluna devasa yatırım yapmaya hazırlanıyor. UEFA bu yatırım için "Durdurulamaz" sloganını tercih etti.

UEFA dün kadın futboluyla ilgili yeni stratejisini duyurdu. "Durdurulamaz" sloganının kullanıldığı strateji 6 yıla yayılacak.

UEFA, 2019-2024 yılları arasında kadın futbolunu geliştirmek ve yaymak için ilk projesi olan "Time for Action"ı bitirdi. Bu projenin devamı niteliğindeki yeni proje ise "Unstoppable" dün yapılan toplantıda duyuruldu. Bu sezondan itibaren başlayacak strateji 2030 yılına kadar sürecek.

Kadın futbolcuları, teknik direktörleri, hakemleri ve ekiplerin büyümesine yardım etmek isteyen UEFA, 6 yılda kadın futboluna 1 milyar euro Yatırım yapacak.

UEFA Başkanı Ceferin proje için, "Unstoppable projesi, gelecek yıllarda kadın futbolunu büyütmek için bizim yol haritamız olacak. Bu yeni dönemde aynı heyecan ve arzuyu sürdürmemiz gerekiyor. Kararlılığımız her zamanki gibi devam edecek. Tek bir amacımız var: Avrupa'da Futbol oynayan kadınların sayısını arttırmak." dedi.

31/10/2024 09:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: UEFA, yatırım, haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.