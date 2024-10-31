UEFA'dan devasa yatırım: ''Durdurulumaz''

Avrupa futbolunun patronu UEFA, kadın futboluna devasa yatırım yapmaya hazırlanıyor. UEFA bu yatırım için "Durdurulamaz" sloganını tercih etti.

UEFA dün kadın futboluyla ilgili yeni stratejisini duyurdu. "Durdurulamaz" sloganının kullanıldığı strateji 6 yıla yayılacak.

UEFA, 2019-2024 yılları arasında kadın futbolunu geliştirmek ve yaymak için ilk projesi olan "Time for Action"ı bitirdi. Bu projenin devamı niteliğindeki yeni proje ise "Unstoppable" dün yapılan toplantıda duyuruldu. Bu sezondan itibaren başlayacak strateji 2030 yılına kadar sürecek.

Kadın futbolcuları, teknik direktörleri, hakemleri ve ekiplerin büyümesine yardım etmek isteyen UEFA, 6 yılda kadın futboluna 1 milyar euro Yatırım yapacak.

UEFA Başkanı Ceferin proje için, "Unstoppable projesi, gelecek yıllarda kadın futbolunu büyütmek için bizim yol haritamız olacak. Bu yeni dönemde aynı heyecan ve arzuyu sürdürmemiz gerekiyor. Kararlılığımız her zamanki gibi devam edecek. Tek bir amacımız var: Avrupa'da Futbol oynayan kadınların sayısını arttırmak." dedi.