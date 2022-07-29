UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması
UEFA, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sarı-lacivertli taraftarların yaptığı "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.
29/07/2022
UEFA'dan yapılan açıklamada, dün oynanan ve Fenerbahçe'nin uzatmalarda 2-1 yenilerek elendiği karşılaşma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
Maçta Fenerbahçeli bazı taraftarlar, kısa bir süre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapmıştı.