UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA, Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında sarı-lacivertli taraftarların yaptığı "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması başlattı.

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29/07/2022

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA'dan yapılan açıklamada, dün oynanan ve Fenerbahçe'nin uzatmalarda 2-1 yenilerek elendiği karşılaşma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

Maçta Fenerbahçeli bazı taraftarlar, kısa bir süre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yapmıştı.

29/07/2022 10:13
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TAGS: UEFA, fenerbahçe
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