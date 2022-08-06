UEFA'dan Fenerbahçe'ye para ve kısmi seyircisiz oynama cezası

UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kısmi seyircisiz (en az 5 bin koltuk) oynama cezası aldığı belirtildi.

UEFA, 27 Temmuz'da oynanan ve Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada bazı taraftarların yaptığı kısa süreli "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması açmıştı.

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06/08/2022 10:38