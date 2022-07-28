UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma

UEFA, Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında gündem olan tezahüratı ile ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği 'Uygunsuz davranışlar' nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında Dinamo Kiev'in golünden sonra Fenerbahçe tribünlerinden yükselen tezahürat gündem olmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Fenerbahçe, "Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz. Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz" denilmişti.

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28/07/2022 18:58