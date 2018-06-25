UEFA’dan flaş Galatasaray açıklaması!

UEFA’dan Galatasaray hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılar ile varılan anlaşmayı duyuran UEFA, resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlayarak verilen kararın inceleneceğini ifade etti. İnceleme kararı şu ifadelerle duyuruldu:

“Yakın zamanda Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Baş Müfettişi’nin verdiği Galatasaray’la anlaşmaya varma kararı ışığında, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues, kararı yeniden incelenmesi için Yargı Komisyonu’na göndermeye karar vermiştir.

Bu açıklama hiçbir şekilde CFCB Yargı Komisyonu’nun yürüteceği inceleme üzerinde peşin hüküm verme anlamı taşımamaktadır.”