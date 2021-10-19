UEFA'dan İngiltere'ye ceza

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İngiltere Milli Futbol Takımı'nın evinde yapacağı iki UEFA maçını kapalı kapılar ardında oynamasına, ikinci maçın mevcut karar tarihinden itibaren 2 yıllık bir deneme süresi için askıya alınmasına karar verildi.

Ayrıca, İngiltere Futbol Federasyonuna stat içinde ve çevresinde düzen ve disiplin eksikliği, oyun alanını işgal, nesne fırlatma ve milli marşlar sırasındaki rahatsızlıklar nedeniyle 100 bin Euro para cezası verildi.

İtalya'nın kazandığı EURO 2020'nin final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.

Bu habere tepkiniz:



19/10/2021 10:13