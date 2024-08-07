UEFA'dan Morata ve Rodri'ye "Cebelitarık İspanyol'dur" cezası

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07/08/2024

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UEFA'dan Morata ve Rodri'ye "Cebelitarık İspanyol'dur" cezası

UEFA, EURO 2024'ü kazanan İspanya'da Alvaro Morata ve Rodri'nin kutlamalar sırasında "Cebelitarık İspanyol'dur" sloganı atmasıyla ilgili olarak 2 futbolcuya ceza verdi.

Cebelitarık Futbol Federasyonu, İspanya Milli Takımı'ndan Alvaro Morata ve Rodri'nin "Cebelitarık İspanyol'dur" sloganı atmasına ilişkin olarak UEFA'ya şikayette bulunmuştu. UEFA, 2 futbolcu için verilen kararı açıkladı.

MORATA VE RODRI'YE 1 MAÇ CEZA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, "Genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikte gösteriler için kullanması ve futbol sporunu ve özellikle UEFA'yı itibarsızlaştırması" nedeniyle iki futbolcuya da 1 maç men cezası verdi.

UEFA'YA YAPILAN ŞİKAYET

Cebelitarık Futbol Federasyonu, UEFA'ya yaptığı şikayette sloganların son derece provokatif ve aşağılayıcı olduğu belirtirken, bu ifadelerin futbolda yeri olmadığını ifade etmişti.

07/08/2024 22:52
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TAGS: UEFA’dan Morata ve Rodri’ye "Cebelitarık İspanyol’dur" cezası
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