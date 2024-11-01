UEFA'dan Mourinho'ya 1 maç men, Fenerbahçe'ye para cezası

UEFA, Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 1 maç men, Fenerbahçe'ye 29 bin Euro para cezası verdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçında Fenerbahçe'nin Manchester United'la 1-1 kaldığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.

UEFA Disiplin Komitesi, Portekizli teknik direktöre 1 maç men verdi. Mourinho, AZ Alkmaar maçında saha kenarında olamayacak.

UEFA ayrıca Fenerbahçe Kulübü'ne de 29 bin Euro para cezası verdi. UEFA gerekçe olarak sahaya yabancı madde atılması, meşale yakılması ve maçın geç başlaması olarak gösterdi.