UEFA'dan oyuncu değişikliği için flaş karar

UEFA, gelecek sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da uzatmaya giden maçlar için takımlara 4. oyuncu değişikliği hakkı tanınacağını açıkladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 21.45 UYGULAMASI SONA ERDİ

Avrupa saatine göre 20.45'te başlayan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının santrası 21.00'de yapılacak. Grup aşamasına mahsus her hafta 4 maç, 18.55'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale kadar oynanan karşılaşmaların başlama düdüğü, 18.55 ve 21.00'de, çeyrek finalden itibaren ise 21.00'de çalacak.