UEFA'dan resmi açıklama geldi

UEFA, Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında tarafsız ülkede oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ile ilgili açıklama yaptı.

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05/11/2024

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UEFA'dan resmi açıklama geldi

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk makamlarının aldığı karara göre 28 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tarafsız bir sahada oynanacaktır. UEFA, alternatif tarafsız saha için Beşiktaş'la görüşme halindedir ve zamanı geldiğinde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

05/11/2024 10:07
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TAGS: haber, kıbrıs
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