UEFA’dan Şampiyonlar Ligi finali kararı

UEFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’in Porto şehrine alındığı bildirildi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiliz ekipleri Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs günü İstanbul'da oynanması planlanan final karşılaşması ile ilgili kararını açıkladı.

UEFA, final karşılaşmasının corona virüs tedbirleri nedeniyle Portekiz'in Porto şehrine alındığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz medya kuruluşu SkySports, göre 29 Mayıs tarihinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’dan alındığını yazmıştı.

SkySports, Portekiz’in Dragao kentinde oynanacak karşılaşmanın duyurusunu 24 saat içerisinde UEFA tarafından yapılacağını yazmıştı.

İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat konusunda kırmızı listeye almasının ardından maça gelecek İngilizlerin ülkelerine döndüklerinde 10 gün boyunca karantinaya alınması gerekiyordu.

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13/05/2021 13:43