UEFA'dan sevindiren Eriksen açıklaması!

EURO 2020 B Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Danimarka ve Finlandiya maçının 43'üncü dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen bir anda fenalaştı ve yerde kaldı.

Sağlık ekiplerinin hızla saha alanına girmesiyle yıldız oyuncuya kalp masajı yapılmaya başlandı. UEFA, bir açıklama daha yaparak, Eriksen'in durumunun stabil olduğunu belirtti.

"ERIKSEN UYANDI"

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada Eriksen'in uyandığı ve tetkiklerin hastanede sürdüğü belirtildi.

"DURUMU HAKKINDA İYİMSERİZ"

İtalyan ekibi Inter'in CEO'su Moratta, Eriksen'in son durumu hakkında konuştu.

"Eriksen, az önce Inter oyuncularının olduğu WhatsApp grubuna mesaj attı. Durumu hakkında iyimseriz. Danimarka yetkilileri, durumunun kontrol altında olduğunu söyledi."

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13/06/2021 12:02