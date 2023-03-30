UEFA'dan Sivasspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

UEFA, Fiorentina maçında yaşanan olay nedeniyle Demir Grup Sivasspor'a bir sonraki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verilen cezalar da açıklandı.

UEFA Konferans Ligi'nde Sivassporlu taraftar sahaya girerek Fiorentinalı oyuncuya saldırmıştı.

Fiorentina maçında yaşananlar sebebiyle Sivasspor'a bir sonraki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verildiğini açıklandı.

Fenerbahçe'ye ise 44 bin Euro para cezasının yanı sıra bir sonraki Avrupa maçında en az 5 bin koltuk kapatma cezası verildi.

Sivassporlu Hakan Arslan ise UEFA maçlarında geçerli olmak üzere 3 maç men cezası aldı.

Trabzonspor'a ise 20 bin Euro para cezası verildi.

Bu habere tepkiniz:



30/03/2023 20:07