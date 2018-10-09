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UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy ile Spor Toto Süper Lig yardımcı hakemlerinden Ali Saygın Ögel'i 19 Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde görevlendirdi.

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09/10/2018

UEFA'dan Türk hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Alper Ulusoy ile Ali Saygın Ögel, 10-16 Ekim tarihleri arasında İsviçre'de düzenlenecek 19 Yaş Altı UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12. Grup müsabakalarında görev yapacak.

10 Ekim Çarşamba günü oynanacak Belarus-İsviçre müsabakasında dördüncü hakem olacak Alper Ulusoy, 13 Ekim Cumartesi günü İspanya-Belarus ve 16 Ekim Salı günü oynanacak Andorra-Belarus karşılaşmalarında düdük çalacak.

Ali Saygın Ögel ise bu iki karşılaşmalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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TAGS: UEFA, Türk hakem
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