UEFA'dan Türkiye için EURO 2032 kararı

UEFA, Türkiye ve İtalya ortaklığının tek aday olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2032) ev sahipliklerini bu 2 ülkeye verdi.

EURO 2032 ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İtalya Futbol Federasyonu heyetleri sunum için UEFA'nın Nyon'daki merkezine gitti.

UEFA RESMEN DUYURDU



Türk ve İtalyan heyetlerinin sunumlarının ardından UEFA Yönetim Kurulu toplandı. Toplantının ardından UEFA, EURO 2028 ve EURO 2032'nin ev sahiplerini açıkladı.



UEFA'nın kararına göre;EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortaklığına verildi.



Yine 2 ülkenin ortak adaylık başvurusunda bulunduğu EURO 2032'nin ise Türkiye ve İtalya'da düzenleneceği resmi olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI ADAYLIK SERÜVENİ



Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğini aldı.



EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yapmış ancak oylamada kaybetmişti.