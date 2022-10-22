UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin euro para cezası

UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.

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22/10/2022

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UEFA'dan Türkiye'ye 25 bin euro para cezası

UEFA, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası verdi.
Yapılan açıklamada, eylül ayında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Türkiye-Lüksemburg maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ev sahibi ülkeye 25 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.

Türkiye'ye verilen kısmi tribün kapama cezası ise iki yıl süreyle ertelendi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5'inci maçında karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmıştı.

22/10/2022 10:50
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TAGS: UEFA, Türkiye
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