UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e bahis soruşturması

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27/04/2021

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UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e bahis soruşturması

UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.

Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.

27/04/2021 09:26
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