Ufak Tefek Cinayetler'de büyük sır perdesi çözüldü

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümüyle geçtiğimiz günlerde ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünde gözden kaçan detay, arkasında büyük bir sır mı saklıyor?

İşte detaylar... Geçtiğimiz salı günü yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'de tansiyon zirvede. Sevilen dizinin yeni bölümünde gözden kaçan bir detay yakalandı. Buna göre dizinin büyük sırrı çözülmüş olabilir. Son 2 bölümü kalan dizide 30.bölümde yaşananlar seyirciyi git gide heyecanlandırdı. Herkesin katil veya maktul olma ihtimali olan dizide, bir isim dışarda kaldı.

Dizinin başında bambaşka bir karaktere sahip olduğu görülen Edip, Sarmaşık’a gelip entrikaların içine dahil olunca, herkesi şaşkına çevirdi. Yıllardır Oya’nın en yakın dostu, akıl danıştığı kişi olan Edip’in bir anda küçük oyunlar peşinde olması dizinin izleyenleri tarafından da hiç olası bulunmadı.

Adeta karakter değiştirmiş gibi duran Edip’in bir de üstüne Merve’ye aşık olması, karakterin dönüşümündeki bu 180 derece dönüşümü kimse anlamadı. Şimdi sezon sonuna doğru yaklaşırken Edip’in Merve’ye açık açık aşk-ı ilan etmesi, hatta kendisine güvenmesi için Serhan ile Oya hakkında yaptıkları konuşmayı telefondan dinletmesi de Edip’i bambaşka bir yere koydu. Edip’in bir anda bu kadar değişmesinin şaşkınlığını üzerlerinden atmaya çalışan izleyiciler, ya bu durumun saçma bir gidişat olduğu ya da Edip’in dizinin de anlatıcısı olması dolayısıyla bambaşka bir planının olduğu yorumlarını yapıyorlar.

Yani Edip ya senarist tarafından oyunun etkisiz elemanı yapıldı ya da aslında tam da kendisi oyun kurucuydu! Belki de bazı izleyicilerin işaret ettiği gibi Edip aslında hala Oya’dan yana ve Merve’ye aşık, ondan yana gibi duruyor olması sadece planının bir parçası.

Senarist Meriç Acemi, Edip konusunda bu kadar şaşırmış olamaz diye düşünen izleyiciler, karakterin ani değişiminin altında bir neden aramaya çalışıyor. Bir izleyici şu yorumu yapmış: “Edip oyunun dışında değil aksine tam içinde büyük bir oyun kokusu alıyorum. Senin hayatını mahveden birine neden aşık olursun ki? Hadi oldun diyelim, gurur denen bir şey var! Çok saçma geliyor bana. Yüksek ihtimalle edip büyük oynuyor!”

Pek çok izleyici “Bu Edip’te bir iş var! Durum bu kadar basit olamaz. Merve ile yakınlaşmasının altında başka planları var!” şeklinde yorumlar yapmaya devam ediyorlar. Bakalım, herkesi şaşkına çevireceği söylenen sezon finalinde Edip’le ilgili bambaşka bir gerçeği mi göreceğiz? Senaristin izleyiciye hazırladığı ters köşe, Edip’te mi saklı? İşte 30. bölümde Merve’nin Edip’e gidip, Oya’nın partisinde bir şeylerin olabileceği ve gelmemesini söylediği o sahnede yaşananlar: