UFÜ Diş Hekimliği Fakültesi açıldı  

Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, düzenlenen törenle açıldı.

Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Lefkoşa Ortaköy’de yer alan binasının açılış töreninde sırasıyla; Final Üniversitesi mütevelli Heyeti üyesi İçim Çağıner Kavuklu, Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Mustafa Şenol Tüzüm, Final Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yaratan, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve fakülte gezildi.

İÇİM ÇAĞINER KAVUKLU

Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi İçim Çağıner Kavuklu, Final Üniversitesi’nin 2015 yılında Akgünler şirketler gurubu ortaklığında kurulduğunu hatırlatarak, 2016 yılında 86 öğrenciyle başladıkları bu yolculuğa bugün 3 bin öğrenci 300 öğretim görevlisiyle devam ettiklerini belirtti.

Bugünlere gelmelerine katkı koyan herkese tek tek teşekkür eden Kavuklu, Diş Hekimliği Fakültesi’nin nicelikten çok niteliği hedef edinerek tüm diş hekimleriyle bilgi ve veri alışverişini sağlamayı ve bilimsel araştırmalar yapmayı amaçladıklarını söyledi.

MUSTAFA ŞENOL TÜZÜM

Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Mustafa Şenol Tüzüm, de 55 yıllık meslek hayatında 9 farklı fakültede hizmet verdiğini ve bugün 4. fakülte açılışına şahitlik ettiğini aktardı.

Fakültenin olanakları hakkında bilgi veren Tüzüm, fakültenin bu yıl ilk öğrencilerini kabul edeceğini ifade ederek başarılar diledi. Tüzüm, fakültenin vereceği hizmetlerin yanı sıra sağlık turizmine de katkı yapmasını umduklarını belirtti.

HÜSEYİN YARATAN

Final Üniversitesi Rektörü Prof. Hüseyin Yaratan, Final Üniversitesi’nin 6 yıl gibi kısa sürede 9 farklı fakülteyle hizmet verir hale geldiğini belirterek, 1800 civarında yabancı öğrenciyle 3000 civarında öğrenciye eğitim verdiklerini bu yıl bu sayının 4000 civarında olacağını öngördüklerini söyledi.

İçinde bulunulan dönemde yüz yüze eğitime geçebilmek için aldıkları tedbirleri sıralayan Yaratan, Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki 20 derslik ve diğer olanakları anlattı.

Yaratan, Final Üniversitesi’nin yeni eğitim yılına 18 Ekim’de başlayacağını da vurguladı.

OLGUN AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, 21 yıldır her türlü teşvikin verildiği yüksek öğrenimin, ayağa kalkıp güzel günlerine yeniden ulaşabilmesi için uzun zamandır elbirliğiyle çalıştıklarını belirterek, ülkeye gelen 85 bin kişinin yeniden yüksek öğrenime dahil olabilmesi için yaptıklarının geri dönüşümünü bu kadar hızlı beklemediklerini dile getirdi.

Bu geri dönüşümün sadece ekonomik değil moral ve motivasyon anlamında da katkısının yadsınamayacağını ifade eden Amcaoğlu, kolektif bir çalışmanın sonucunda yapılan yatırımların doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyledi.

Amcaoğlu, bu yıl 22-25 bin arası yeni öğrenci beklediklerini söyleyerek, kaliteyi ön planda tutmanın geleceğe yapılan en güzel yatırım olduğunu vurguladı.

ERSİN TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, İçim Çağıner Kavuklu’nun ve gözlemlediği pırıl pırıl çoğu bayan diş hekimlerinin bu fakülteyi farklı bir boyuta taşıyacağını söyledi.

Üniversitenin kuruluşu ve hizmetlerine olanak sağlayan herkese teşekkür eden Tatar, “buradan dünyaya verdiğimiz mesaj Kıbrıs’ta 2 eşit devlet vardır. Bunu kimse inkar edemez çünkü bu devletin altı doludur” dedi.

Tatar, çocukluğunun diş doktorlarını da rahmetle anarak, yeni nesillerin bu yatırımlarla teknolojiyle önemli eğitimler alacağını vurgulayarak, halka hizmet noktasında değerli bir yatırımla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Bu yatırımın KKTC’ye güven anlamına geldiğini ifade eden Tatar, “Bu yatırımlarla geleceğe olan özgüvenimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz” dedi.

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12/10/2021 18:26