UFÜ Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor

Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor. Diş Hekimliği Fakültesinin açılışı bu akşam Lefkoşa’daki binasında düzenlenen tören ile gerçekleştiriliyor. UFÜ’nün yeni fakültesinin açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak.

Diş Hekimliği Fakültesinin açılışına Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra Başbakan Ersan Saner, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolu, eski Önder Elit binasının yerinde yer alan yeni Diş Hekimliği Fakültesi 2020 yılında kuruldu.

Fakülte 2021-2022 Akademik yılında öğrencilerini kabul etmeye başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere nitelikli sağlık personeli yetiştirmek amacıyla kurulan Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, hem teorik hem de uygulamalı dersler ile alanda gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Fakültede öğrenciler eğitimlerini son model teknolojik cihazlarla uygulamalı olarak yapacaklar.

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12/10/2021 18:09