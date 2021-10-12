UFÜ Diş Hekimliği Fakültesi bugün açılıyor

Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor. Diş Hekimliği Fakültesinin açılışı bugün saat 17.00’de Lefkoşa’daki binasında düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek. Diş Hekimliği Fakültesinin açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yapacak.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolu, eski Önder Elit binasının yerinde yer alan yeni Diş Hekimliği Fakültesi 2020 yılında kuruldu. Fakülte 2021-2022 Akademik yılında öğrencilerini kabul etmeye başladı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak üzere nitelikli sağlık personeli yetiştirmek amacıyla kurulan Uluslararası Final Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, hem teorik hem de uygulamalı dersler ile alanda gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Fakültede öğrenciler eğitimlerini son model teknolojik cihazlarla uygulamalı olarak yapacaklar.

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12/10/2021 10:10