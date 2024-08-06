UFÜ Dişçilik Fakültesi YÖK onayı aldı

Ülkemizin sistemli büyüyen ve hızla gelişen en genç üniversiteleri arasında yer alan Uluslararası Final Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan dişçilik fakültesi onayı aldı.

Üç yildir faaliyette olan Diş Hekimliği Fakültesi başarılı uygulamalarının ardındna bu yıl YÖK rehberine girip YÖK onaylı olarak egitim vermeye devam edecek.

Uzun süredir ciddi bir alt yapı yatırımı yapılan ve ülkemizin en güçlü cihaz parkına sahip fakülte klinikleri, aynı zamanda her yıl binlerce hastaya hizmet veriyor.

Lefkoşa’da yer alan kampüs alanı içerisinde yer alan teorik sınıflarına ek olarak, öğrencilerin pratik yapma şansı da bulunuyor.

Deneyimli eğitim görevlileri, güçlü bir alt yapı ile YÖK onayı alan fakülte, öğrenciler açısında da önemli deneyim imkanları sunuyor.