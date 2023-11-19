UFÜ, GastoAntalya23’den 3 altın ve 4 gümüş madalya ile döndü

ads ads ads ads
19/11/2023

ads
UFÜ, GastoAntalya23’den 3 altın ve 4 gümüş madalya ile döndü


 

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, “GastroAntalya23”de farklı kategorilerde üç altın madalya ve dört gümüş madalya kazanarak KKTC’yi başarı ile temsil etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin “en büyük profesyonel yarışma ve gastronomi” etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen “GastroAntalya23” 15-18 Kasım tarihleri arasında, Antalya’da yapıldı. “Türkiye Anadolu Aşçılar Federasyonu ” ve “Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları  Derneği” öncülüğünde yapılan 4. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları  Buluşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Uluslararası Final Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü temsil etti.

Açıklamada, 36 ülkeden, 46 kategoride yüzlerce şef ve şef adayının yarıştığı Gastro Antalya 2023 yarışmalarında, Kuzey Kıbrıs’tan katılan tek üniversite olan UFÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin, farklı kategorilerde 3 altın madalya ve 4 gümüş madalya kazandığı belirtildi.

Kemal Ferit, Dervişe Demir ve Selim Yeşilpınar’ın öncülüğünde yarışmaya katılan öğrencilerin kazandıkları ödüller şöyle:

“Baran Savga-balık tabağı altın madalya; Eylül Arabul- makarna tabağı altın madalya; Sevda Aslan -ana yemek tabağı altın madalya; Busenaz Yıldır -tatlı tabağı gümüş madalya ve Eylül Arabul, Sevda Aslan, Busenaz Yıldır -takım yarışmasında 3 gümüş madalya.”

 

19/11/2023 13:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: UFÜ, GastoAntalya23’den 3 altın ve 4 gümüş madalya ile döndü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.