UFÜ Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu’na bir akredite daha

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu (TMSYO), Eurhoqual Akreditasyon Komitesi tarafından Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Avrupa De-ğerleri ve Eurhodip Standartları kapsamında Eurhoqual Kalite Etiketi ödülünü almaya hak ka-zandı. Eurhoqual, Avrupa Kalite Yönetim Sistemi Vakfı çerçevesine dayanan ve Eurhodip tarafından yürütülen akreditasyon için kullanılan bir Avrupa kalite ölçüm aracıdır. Kuruluşların, Avrupa merkezli en iyi turizm ve konaklama eğitim kurumlarından öğrenebilecekleri bir platform oluş-turmak amacıyla 1988 yılında kuruldu. Uluslararası Final Üniversitesi Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu bünyesindeki akreditasyon çalışmaları 2017 yılından beri sürüyor. Özellikle geçtiğimiz yıl boyunca TMSYO, çalışmalarını yoğunlaştırmış ve Yüksekokulun organizasyonu ve yönetimi, eğitim etkinlikleri, uygulama ve uygulama merkezleri alanlarında Eurhoqual Akreditasyonuna uyum sağlamak için çalışmalarını tamamlayarak başvuruda bulunulduğu kaydedildi. Okuldan yapılan açıklama şöyle: “18 Ekim 2022'de Eurhoqual Akreditasyon Takım Lideri Henri Magne, teknik tesisleri, öğretim kaynaklarını, yüksekokul yönetimini, öğrencileri, öğretim kadrosunu gözlemlemek ve değerlendirmek amacıyla Üniversitemizi ziyaret etmiştir. Henri Magne, “TMSYO motivasyonu yüksek ve öğrencilerinin başarısı konusunda duyarlı ve yetenekli öğretim elemanlarına sahiptir. UFÜ yönetimi de öğrencilerin başarısı konusundaki duyarlılığı büyük ölçüde paylaşır, ortaklıklar geliştirir, tesislerini sürekli olarak iyileştirmeye çalışır, ekiplerini güçlü bir şekilde motive eder ve uluslararası ve özellikle Eurhodip ve Avrupa bilgi birikimine yönelik çok yönlü bir ruh yayar.” sözleriyle TMSYO’yu değerlendirmiştir. TMSYO Müdürü Doç. Dr. Nafiya Güden, sadece turizm endüstrisinin yönetiminde değil, aynı zamanda çevrenin, toplumun ve ekonominin sürdürülmesinde de lider olacak mezunlar yetiştirme tutkuları için uğraştıklarının altını çizerek akreditasyon sürecindeki sıkı çalışmalarından dolayı ekibine teşekkür etmiştir. UFÜ Rektörü Prof. Dr Hüseyin Yaratan, bu süreçte emeği geçen UFÜ Yönetimine, TMSYO Müdürü ve öğretim kadrosuna katkılarından dolayı teşekkür etmiştir. Ayrıca, Eğitim Fakültesi bünyesindeki İngilizce Öğretmenliği programının EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından ve İşletme programının IACBE kuruluşu tarafından akreditasyonu için çalışmaların devam ettiğini belirtmiştir.”

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01/11/2022 13:30