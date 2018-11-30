UFÜ ve Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği ortak kongre düzenliyor

4. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-4-5 Aralık tarihlerinde Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

Uluslararası Final Üniversitesi ve Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği’nin ortak düzenlediği, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 Aralık Pazartesi günü Girne’de Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de yapılacak açılış töreni ile başlıyor. Bu yılki teması ‘Yeni Toplumsal Yapıda Eğitim Araştırmaları’ olarak belirlenen kongreye yüzün üzerinde eğitim araştırmacısının katılması bekleniyor.

“GELECEKTE İNSANLARIN DAHA İNCE BECERİLERLE DONATILMASI GEREKECEK”

Kongrenin temasını belirlerken çıkış noktalarını belirten Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan Batman şunları söyledi:

“Endüstri 4.0 Dönemi’ne dünya çapında hazırlanma çabaları başladı. Eğitim sistemleri gelecekteki insan niteliklerini belirleyip, gelecekteki meslekleri icra edecek olan şimdiki öğrencilere kazandırmak zorundadır. Bu amaçla eğitim araştırmaları gelecekte geçerli olacak ‘insan nitelikleri’ni belirlemek durumunda. Endüstri ve teknolojideki üretimin ne yönde evirileceğini belirleyip, şimdiki öğrencilerin söz konusu nitelikleri kazanması için çaba sarf edilmeli. Geçmişte olduğu gibi geleceğin toplumsal yapısını ve insan niteliklerini de eğitim şekillendirecek. Görünen odur ki, uzmanlaşma daha da artacak ve insanların daha ince becerilerle donatılması gerekecek. Bu yılki temamızı da bu doğrultuda belirledik. Gelecekteki insan niteliklerini şimdiden belirleyip, karar vericilerin eğitim araştırmalarının sonuçları doğrultusunda politikalarını saptamalarında, kongrenin katkı sağlayacağı umudunu taşıyoruz. Kongre’de ayrıca 4. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü de sahibini buluyor. Ödül için bildiri gönderen akademisyenlere de teşekkür ederiz.”