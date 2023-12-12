UFÜ ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Uluslararası Final Üniversitesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi Arasında işbirliği protokolü İmzalandı

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12/12/2023

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UFÜ ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı


Uluslararası Final Üniversitesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
UFÜ’den yapılan yazılı açıklamada, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Uluslararası Final Üniversitesi arasında eğitim, hukuk, turizm, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda işbirliği yapılması için protokol imzalandığı kaydedildi.


Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve UFÜ Rektörü Prof. Hüseyin Yaratan’ın imzaladığı iş birliği protokolüyle bölge halkının ve öğrencilerin sosyo-kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması planlanıyor.

12/12/2023 11:12
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TAGS: haber, kıbrıs
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