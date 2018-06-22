UFÜ yeni bölümleriyle yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Uluslararası Final Üniversitesi 2018 – 2019 Akademik Yılına YÖK onaylı beş yeni bölümüyle başlayacak. Mevcut fakülte ve yüksekokullarına yenilerini ekleyen üniversite Hukuk, İngilizce Psikoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere beş yeni programıyla ÖSYM kılavuzunda yer aldı. Uluslararası Final Üniversitesi söz konusu beş bölümle birlikte ÖSYM kılavuzunda on sekiz bölümüyle yer alırken üniversite ÖSYM ve YÖDAK onaylı toplam on dokuz bölümüyle yeni dönemde eğitim verecek.

Akademik kadro ve teknik altyapı titizlikle oluşturuldu

2015 – 2016 Akademik Yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Uluslararası Final Üniversitesi, mevcut on beş programına yenilerini ekleyerek büyümesini sürdürüyor. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, üniversitenin kurulduğu günden bu yana kaliteli eğitim anlayışından ödün vermeden büyüme hedeflerini sürdürdüğünü kaydedilerek, yeni programların da uzun bir hazırlık süreci sonrasında temelleri sağlam bir şekilde eğitime katıldığı belirtildi. Yeni açılan programların çağın ihtiyaçları gözetilerek belirlendiği de ifade edilen açıklamada, gerek eğitim kadrosunun oluşturulması gerekse teknik altyapının hazırlanması sürecinde titizlik gösterildiği kaydedildi. Bu anlamda alanında uzman kaliteli bir akademik kadroların oluşturulduğu programlarda, ilgili alanlarda bilgiyle donanmış, teorik bakımdan olduğu kadar uygulama bakımından da öğrencilere olanaklar sunan fiziki ve teknik altyapının oluşturulduğu ifade edildi.

Hedef mezuniyet sonrasında sektörlerinde iş yapabilir bireyler yetiştirmek

Uluslararası Final Üniversitesi açıklamasında kaliteli hukukçular yetiştirmek amacıyla kurulan Hukuk Fakültesi yanında, yabancı öğrenciler için İngilizce Psikoloji programı ve günümüzde eksikliği hissedilen ve uzmanlık gerektiren Fizyoterapi, Özel Eğitim, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İle Gastronomi Ve Mutfak Sanatları gibi programlarının da 2018 – 2019 eğitim yılında öğrenci kabul edeceği belirtildi. Açılamada, üniversitenin temel anlayışı olan mezuniyet sonrasında sektörlerinde iş yapabilir bireyler yetiştirmek için diğer programlarında olduğu gibi, bu programlarda da yaratılan uygulama alanlarında uygulamalı eğitime ağırlık verileceğinin altı çizildi.