UFÜ’de özel gereksinimli bireylerin okul öncesinde kaynaştırılma etkileri konuşuldu

Uluslararası Final Üniversitesi’nde (UFÜ) özel gereksinimli çocukların okul öncesi dönemde kaynaştırılmalarına ilişkin, Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu tarafından “Okul Öncesi Kaynaştırmanın Etkileri / Araştırmalar Ne Söylüyor?” başlığıyla konferans düzenlendi. Üniversitenin Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Psikoloji lisans programları öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve bilhassa özel gereksinimli bireylerin ebeveynlerinin ilgisini çeken konferansta birçok başlık altında bilgi verildi. Okul öncesinde etkili kaynaştırma ve sonuçları, entegrasyon-kaynaştırma-bütünleştirme kavramları; bunların okullarda ve sınıfta uygulanması ile konuya ilişkin akademik araştırmalar ele alındı.

Kaynaştırma, hem özel gereksinimli hem de normal gelişen çocuklara fayda sağlıyor

Araştırmalara göre, okul öncesinde kaynaştırma çalışmaları sonucunda, ayrımcılık ve olumsuz tutumları önlemede başarı elde ediliyor. Özel gereksinimli çocukların gelişim ve etkileşiminde olumlu yönde değişme olduğu; ileriki yıllarda topluma aktif katılımlarının kolaylaştığı gözlemleniyor. Çalışmaların normal gelişim gösteren çocuklar için de faydalı olduğunu belirten uzmanlar, diğerlerine yönelik olumlu tutumlar ve duyarlılığın artmasının bu sayede olduğunun altını çiziyor. Okul öncesinde kaynaştırma çalışmaları çocukların etkileşim kurma becerilerinin gelişmesi, birlikte çalışmaları, birlikte ve birbirlerinden öğrenme eğilimlerinin teşvik edilmesine de katkı sağlıyor.