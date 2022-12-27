Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın 1 milyon TL'lik düğünü

İki ay önce Roma'da evlenen Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı önceki akşam Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda tekrar bir nikah töreni düzenledi. Sadece akrabalarını ve yakın arkadaşlarını çağırdıkları gecede temsili nikahı Ufuk Beydemir'in gitaristi İbrahim Çığşar kıydı. Çift “İtalya’da ‘si’ demiştik, burada ‘evet’ diyoruz” sözleriyle büyük alkış aldı.

Bu küçük düğün bile çifte 1 milyon TL’ye mal oldu.

İki ay önce Roma’da nikah masasına oturan Şarkıcı Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı, Türkiye’de de düğün yapacaklarını söylemişti.

Çift sözünü tuttu ve önceki akşam Sarıyer’deki Fuat Paşa Yalısı’nda sadece yakınlarının katılımıyla mütevazı bir düğün yaptı.

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27/12/2022 14:17