Ufuk Fırat'a 5 Maç Ceza..!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu toplanarak karar aldı. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu antrenör Ufuk Fırat'ın disiplin sevkini görüştü ve cezayı açıkladı.

Disiplin Kurulu Kararı şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından DS-1 2021-2022 sayısı ile Disiplin Kurulu’muza sevk edilen; 1123 KTFF lisans numaralı antrenör Ufuk Fırat 6 Haziran 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı; KTFF’nın saygınlığını zedeleyen kulüp başkanları ve futbol camiasının yöneticilerini hedef alan KTFF Disiplin Talimatının 37.maddesine (Sportmenliğe aykırı açıklamalar) aykırı açıklamalar, ilgili maddeler çerçevesinde kurulumuzca değerlendirildi.

Şikâyet konusu yorumlar incelendiği zaman mezkûr yorumun yakın zamanda gerçekleştirilen KTFF Başkanlık seçimi akabinde kaybeden adayın yapmış olduğu açıklamanın akabinde ve bu açıklamanın altına yazılmış bir yorum olması nedeni ile her iki yorumun da futbol camiası ve KTFF Yönetim Kurulu, futbol kulüpleri ve Futbol Federasyonu yöneticilerine yapılan açıklama ve/veya yorum olduğu hususunda bulguda bulunuruz.

Bu bulgunun akabinde yapılan yorumların içeriklerini ve herhangi bir suç unsuru oluşturup oluşturmadığını incelenir. Disipline sevk edilen ilk yorum “Devlette idare düzeni ne ise halkın kafasına sı*** sonrasında yine oylarını alabiliyorsalar fazla koyunlara kızmamak gerek. Çünkü bu düzeni bozmak istemeyen çok büyük kazanç kesimi var. Başından sana söylediğim gibi Tekin bu insanların topunun değişmediği sürece bu düzen değişmez. Başkanlık yapanların çoğu da aynı düzenin insanları olduğuna göre” Bu yorum incelendiği takdirde futbolun içerisinde bir düzen olduğu, bu düzenden kazanç elde eden bir kesim olduğu iddiasının açık olduğu, kazanamayan başkan adayının kendisine oy vermeyen Kulüp başkanlarına yönelik açıklamasının üzerine, Başkanlık yapanların aynı düzen insanı olduğu ibaresi de çok açık bir şekilde, yorumun futbol camiasına ve camianın içerisindeki kulüp başkanlarına yönelik menfi yorum olduğu hususunda bulguda bulunuruz. Yine ikinci yorum incelendiğinde, Ahmet Sertaş Pehlivanoğlu’nun diğer başkan adayına “pes etme, mücadeleni sürdür” söylemi üzerine yapılmış bir yorum olduğu hususunda bulguda bulunuruz. Bu yorum incelendiğinde “Ancak bu kulüplerdeki başkanların hemen hemen tamamı… Siyasi menfaatçilerle kara para aklamak manası ile başkanlık yapıyorsalar bu düzenin başkanlarla da kolay kolay değişmez demektir.” Yorumun bu kısmı incelendiğinde “kara para aklamak” gibi ciddi bir suç isnadının söz konusu olduğu, Futbol camiasını ciddi anlamda rencide edecek, KTFF’nın saygınlığını da ciddi oranda rencide eder nitelik taşıdığı hususunda bulguda bulunuruz. Yapılan açıklamaların niteliğine bakıldığında eleştiri boyutunu aşar nitelik taşıdıkları ve bu açıklamaların tamamen seçim sonrası yeni başkan ve yönetimini hedef alır nitelik taşıdığı hususlarında ayrıca bulguda bulunuruz.

Yukarıdaki bulgular ışığında 1123 lisans numaralı Ufuk Fırat’a Disiplin Talimatının, 3711 maddesinin ihlalinden dolayı 3711 c uyarınca 5 resmi müsabakadan soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

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14/06/2021 15:31