Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti

Uganda'da ülkesinin kaynaklarının geniş olduğunu söyleyerek, açlıktan ölen insanlara "aptal" nitelemesi yapan Devlet Bakanı Henry Okello Oryem eleştirilerin hedefi oldu.

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25/01/2024

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Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti

Bakan Oryem, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Uganda'nın geniş toprakları ve iklimiyle tarıma elverişli bir ülke olduğuna atıf yaparak. "Uganda'da açlıktan ölen insan gerçek bir aptaldır." yorumunu yaptı.

Oryem, "Eğer çok çalışırsan, Uganda'da toprak var. İklim, iklim değişimine rağmen gayet uygun. Eğer sabah erkenden yola koyulmak için iki katı çaba gösterirsen, toprağını sürüp, tohumu eker ve ekini kontrol edersen nasıl gıdaya erişim sorunu yaşarsın?" ifadelerini kullandı.

Ugandalılar, bu sözlere sosyal medyada tepki göstererek, bakanın istifasını istedi.

Ülkede geçen yıl Meclise sunulan bir raporda, 2022'de ülkede 2 bin 200 kişinin açlıktan ya da açlıkla ilintili hastalıklardan öldüğü bildirildi.

25/01/2024 21:52
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TAGS: Uganda’da açlıktan ölen insanlara ’aptal’ diyen bakan tepki çekti
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