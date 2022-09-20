Uganda'da Ebola salgını patlak verdi

Uganda'da 24 yaşındaki bir kişi Ebola virüsünden hayatını kaybetti. Virüsün, nadir olarak görülen Sudan varyantı olduğu öğrenildi.

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kampala'ya yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Mubende bölgesinde yaşayan bir kişinin Ebola virüsü semptomlarının görülmesinin ardından öldüğü aktarıldı.

Açıklamada, testi pozitif çıkan 24 yaşındaki erkek hastanın yaşadığı bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Virüsün, nadir olarak görülen Sudan varyantı olduğu öğrenildi.

İlk kez 1976'da ortaya çıktı

Ülkede 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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20/09/2022 12:18