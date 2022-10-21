Uganda'da ilk kez ''helal banka hesabı'' hizmete girdi

Uganda'da faaliyet gösteren Finance Trust Bank, ülkede ilk kez "helal banka hesabı"nı hizmete sundu.

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21/10/2022

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Uganda'da ilk kez ''helal banka hesabı'' hizmete girdi

Uganda'da faaliyet gösteren Finance Trust Bank, ülkede ilk kez "helal banka hesabı"nı hizmete sundu.

Bankanın iş geliştirme başkanı Percy Lubega, şirket olarak "helal banka hesabı" başlattıklarını duyurdu.

Atılan adımla birlikte ülkedeki Müslümanların faizsiz şekilde bankadan kredi alabileceklerini belirten Lubega, Uganda'da ilk kez İslami kurallara uygun banka hesabının açıldığını hatırlattı.

Ugandalı iş insanı Hahh Karim Kallisa ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, helal hesabın sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için faydalı bir adım olduğuna dikkati çekti.

21/10/2022 11:10
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TAGS: Uganda, banka
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