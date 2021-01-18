Uganda’da seçim sonuçları belli oldu: Muhalif lidere ev hapsi

Kyagulanyi, basın mensuplarına telefonla yaptığı açıklamada, "Sandık temsilcilerimizde seçimi kazandığımıza ve ordunun seçimlerde hile yaptığına dair kanıtlarımız var" ifadesini kullandı.



Seçimlere hile karıştığını öne süren Kyagulanyi, sonuçları kabul etmediklerini söyledi.



Ülke genelinde internetin kısıtlandığına dikkati çeken Kyagulanyi, ellerinde kanıt niteliğinde olan görüntüler bulunduğunu, bunları baskı ve kısıtlamalar nedeniyle yayınlayamadıklarını kaydetti.



Bobi Wine olarak da bilinen ve "ev hapsinde" tutulan pop yıldızı Kyagulanyi, evini kuşatan askerlerin, kendisi ve eşinin dışarı çıkmasına izin vermediğini belirtti.

MUHALEFET, KYAGULANYİ'NİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

Uganda'da muhalefet, ev hapsinde tutulan Kyagulanyi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Ulusal Birlik Platformunun Sözcüsü Joel Ssenyonyi, "Kyagulanyi'nin içinde bulunduğu durumdan endişe ediyoruz. Onun evi artık askeri kışla mı oldu?" ifadesini kullandı.

Muhalif milletvekillerinden Mathias Mpuuga da "Kyagulanyi'nin evinden çıkmasına ya da ziyaretçi kabul etmesine izin verilmiyor. Belki de onun suçu Museveni'yi yenmektir." dedi.



Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'taki seçimde koltuğunu korudu.



Seçim Komisyonuna göre, Ulusal Direniş Hareketinin (NRM) adayı Museveni, 6. kez devlet başkanı oldu. Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, en büyük rakibi Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü aldı.



Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

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18/01/2021 10:24