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Uganda'da Toprak Kayması…

 Uganda'da toprak kayması nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti.

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05/06/2019

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Uganda'da Toprak Kayması…

 Uganda'da toprak kayması nedeniyle en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Uganda Kızıl Haç örgütü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Bududa bölgesinde şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında en az 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Julius Mucunguzi, olayda en az 10 kişinin de kayıp olduğunu ve birçok bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Bölgeye yardım ekipleri gönderilerek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Ülkedeki aşırı yağışlar her yıl dağ köylerinde yaşayan insanlar için tehlike oluşturuyor ve toprak kaymalarında birçok insan hayatını kaybediyor.

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TAGS: Uganda, haber, kıbrıs, Toprak Kayması…
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