Uganda'daki trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da bir minibüs ile petrol tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki habere göre, Lwengo bölgesindeki Masaka-Mbarara yolunda bir petrol tankeri ile minibüs çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde minibüsün ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Aynı bölgede Aralık 2022'de 10 kişinin hayatını kaybettiği bir kaza meydana gelmişti.

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08/04/2023 13:32