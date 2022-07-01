Uğur Efendi'den babasına duygusal paylaşım

Babası Eybil Efendi'yi sonsuzluğa uğurlayan Uğur Efendi'den duygusal paylaşım;

"Babam bugün törenin de cenazen de çok kalabalık oldu evlatların çocuklarım dedigin polisler seni omzunda taşıdı sevenlerin hep geldi hiç bir zaman rütbenle ne büyüklendin nede büyüklendik mevkiden karakterimiz degişmedi işte buyüzdendi bu saygınlık 7 den 70 e herkez saygı duyardı sana. Herkese yardımın dokundu çogu kişiye iylik yaptım adalet li adamdın. Ugurlar olsun babam çelik im ugurlar olsun senin yolunda senin izinde yürümeye devam edecem babam mekanın cennettir huzur içinde uyu baba seni çok özleycem

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01/07/2022 08:43