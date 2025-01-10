Uğur gollerini Hamitköy için atacak

Birinci Ligde ikinci devrede zirve iddiasında olacak olan Hamitköy, ara transferde kadrosunu güçlendiriyor.

Türkiyeli futbolcusu Anıl Kurt ile yollarını ayıran Hamitköy, golcü futbolcu Uğur Uğur’u kadrosuna kattı. Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ile bir araya gelerek el sıkışan Uğur Uğur ikinci devrede kırmızı siyahlı formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde de Hamitköy formasını giymiş olan Uğur Uğur gollerini yeniden Hamitköy’ün zirve hedefi için atacak.