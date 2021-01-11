Uğur İlgün 3 gün tutuklu kalacak

2020 yılı Aralık ayı içerisinde Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde, önceden tanıştığı bir arkadaşının üzerinde bulunan nazarı bozmak için boynundaki altın kolyeyi emaneten aldıktan sonra geri iade etmeyen Uğur İlgün şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün emanetçi tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, şahadet vermek üzere PM Gökhan Kol’u tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kol yemin altında verdiği şahadette, Aralık 2020 ay’ı içerisinde Gazimağusa’da City mall isimli alışveriş merkezi içerisindeki bir işyerinde çalışan ve eskiden tanımış olduğu Ç.G isimli şahsı dolandırmak maksadıyla üzerindeki nazarı kaldırabilmek maksadıyla sürekli kullandığı bir eşyayı emaneten kendisine vermesini talep ettiğini, Ç.G’nin de boynunda bulunan 22 ayar altın zincir kolyesini verdiğin, zanlının geçen sürede kolyeyi iade etmeyip sirkat ettiğini söyledi.

Olayın 10.1.21 tarihinde polise intikal etmesi üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini söyleyen PM Kol, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi, kamera görüntülerinin incelenebilmesi yanında alınacak olan ifadelerin de bulunduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti. (MHA)

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11/01/2021 18:48