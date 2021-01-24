Uğur Mumcu anıldı

Gazeteci yazar Uğur Mumcu için, bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen anma törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı.

Uğur Mumcu Sokak'taki anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu ve Ali Öztunç, PM üyeleri, CHP'li bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak, mum yaktı.

Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun vefatının ardından çekilen anma fotoğraflarının olduğu alanı da gezdi.

"Bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacaktır"

Kemal Kılıçdaroğlu, anma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun binlerce kişi tarafından 28 yıl önce sonsuzluğa uğurlandığını hatırlattı.

Mumcu'nun, halktan birisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir Kuvayımilliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği, karanlıklara ışık tutmayı, direnmeyi, kalpaklı Kuvayımilliyeci olmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti, asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O, ölmeden önce diyordu ki 'Vurulduk ey halkım, unutma bizi.' Biz onu unutmayacağız, o bizim yüreğimizde, o bizim kalbimizde, onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, bir önderidir, bir aydınlanmacısıdır. Dolayısıyla bir Cumhuriyet değeridir, onu unutmak zaten mümkün değildir. Bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacaktır."

Kabri başında anıldı

Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine ise eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile sevenleri katıldı.

Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı. Vatandaşlar da Mumcu'yu, kabrine kırmızı karanfiller bırakarak andı.

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24/01/2021 16:50